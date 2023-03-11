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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 11 марта 2023
Славия
11.03.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
50'
П. Олаинка
76'
О. Лингр
16'
Т. Хоры
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Виктория
Желтая карточка
Т. Голеш
90'
+2
85'
Замена
Я. Сикора
️️️️
М. Гавел
Замена
Т. Качараба
️️️️
О. Дорли
85'
83'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
82'
Желтая карточка
Д. Москера
ГОЛ! 2:1!
О. Лингр
Пас отдал
М. Юрасек
76'
Желтая карточка
М. Юрасек
72'
Замена
️️️️
И. Шранц
70'
Желтая карточка
И. Шранц
68'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Дудера
62'
60'
Замена
М. Выдра
️️️️
Р. Квет
60'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
50'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Тецл
46'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Я. Громада
46'
18'
Желтая карточка
Л. Калвах
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоры
Пас отдал
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Славия
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Колар
39
Юрасек
23
Дудера
5
Огбу
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
23
Шевчик
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
4-1-3-1-1
36
Станек
4
Холик
2
Гейда
24
Гавел
21
Емелка
16
Квет
23
Калвах
10
Копиц
20
Буха
8
Москера
25
Хоры
19
Дорли
33
Качараба
33
Качараба
19
Дорли
11
Тецл
32
Лингр
32
Лингр
11
Тецл
14
Громада
10
ван Бурен
10
ван Бурен
14
Громада
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
24
Гавел
49
Сикора
49
Сикора
24
Гавел
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
16
Квет
11
Выдра
11
Выдра
16
Квет
Остались в запасе
Славия
Виктория
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Славия - Виктория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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