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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Яблонец
Спарта - Яблонец: обзор матча 19 февраля 2023
Спарта
19.02.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Яблонец
31'
Л. Гараслин
55'
Я. Кухта
71'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Яблонец
Желтая карточка
Л. Крейчи
87'
81'
Желтая карточка
Я. Крал
77'
Замена
O. Velich
️️️️
Д. Икаунекс
77'
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Я. Храмоста
Замена
A. Goljan
️️️️
Я. Зелены
77'
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
77'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
К. Лячи
71'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Кухта
70'
61'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Я. Поважанец
61'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Йовович
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
55'
50'
Желтая карточка
D. Souček
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Мабиль
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Я. Зелены
31'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Кайринен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
26
Патрик Выдра
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
3
Витик
37
Крейчи
11
Мабиль
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
7
Кухта
3-4-2-1
1
Гануш
4
Мартинец
44
Акпудже
21
Крал
9
Икаунекс
14
3
Хюбшман
7
Поважанец
10
Шулц
8
Йовович
19
Храмоста
7
Кухта
21
Янкто
21
Янкто
7
Кухта
11
Мабиль
17
Минчев
17
Минчев
11
Мабиль
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
9
Данек
9
Данек
10
Гараслин
30
Зелены
19
19
30
Зелены
19
Храмоста
23
Штепанек
23
Штепанек
19
Храмоста
7
Поважанец
23
Сурзин
23
Сурзин
7
Поважанец
8
Йовович
95
Чернак
95
Чернак
8
Йовович
9
Икаунекс
9
9
9
Икаунекс
Остались в запасе
Спарта
Яблонец
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Спарта - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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