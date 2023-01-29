Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Яблонец
Славия - Яблонец: обзор матча 29 января 2023
Славия
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Яблонец
12'
В. Юрецка
65'
М. ван Бурен
67'
О. Лингр
76'
М. Юрасек
85'
М. Юрасек
45+6'
В. Йовович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Яблонец
ГОЛ! 5:1!
М. Юрасек
85'
Замена
Эвертон
️️️️
П. Олаинка
80'
80'
Замена
В. Патрак
️️️️
М. Чернак
ГОЛ! 4:1!
М. Юрасек
Пас отдал
П. Олаинка
76'
Замена
Л. Провод
️️️️
О. Лингр
72'
68'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Д. Икаунекс
ГОЛ! 3:1!
О. Лингр
Пас отдал
М. ван Бурен
67'
ГОЛ! 2:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
П. Олаинка
65'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
61'
56'
Желтая карточка
П. Шулц
46'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Йовович
Замена
Д. Дудера
️️️️
И. Шранц
46'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Юрецка
46'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
В. Йовович
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
21
Ян Крал
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Павел Шулц
АП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
23
Ishaku Konda
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Колар
39
Юрасек
3
Сантос
4
Усу
14
Громада
23
Шевчик
32
Лингр
99
Олаинка
11
Тецл
15
Юрецка
26
Шранц
3-4-2-1
23
Сурзин
44
Акпудже
21
Крал
7
Поважанец
14
9
Икаунекс
27
Кратохвил
10
Шулц
8
Йовович
95
Чернак
26
Шранц
23
Дудера
23
Дудера
26
Шранц
32
Лингр
17
Провод
17
Провод
32
Лингр
99
Олаинка
32
Эвертон
32
Эвертон
99
Олаинка
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
15
Юрецка
31
Юрасек
31
Юрасек
15
Юрецка
95
Чернак
10
Патрак
10
Патрак
95
Чернак
8
Йовович
7
Плестил
7
Плестил
8
Йовович
9
Икаунекс
19
Храмоста
19
Храмоста
9
Икаунекс
Остались в запасе
Славия
Яблонец
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Славия - Яблонец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Яблонец
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+