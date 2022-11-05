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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Спарта
Виктория - Спарта: обзор матча 05 ноября 2022
Виктория
05.11.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
82'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
М. Коварж
90'
+2
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Т. Чванчара
Замена
Р. Дедич
️️️️
А. Влканова
87'
Желтая карточка
Л. Гейда
85'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Э. Йирка
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Павелка
Пас отдал
Л. Садилек
74'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Кухта
62'
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Д. Москера
61'
55'
Желтая карточка
Я. Мейдр
44'
Желтая карточка
Д. Павелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
18
Лукаш Садилек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
32
Адам Врба
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
4-2-3-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
21
Емелка
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
97
Йирка
25
Хоры
3-2-2-1-2
32
Коварж
4
Серенсен
30
Зелены
27
Панак
19
Мейдр
3
Витик
18
Садилек
8
Павелка
17
Гараслин
7
Кухта
70
Чванчара
97
Йирка
14
Бэсси
14
Бэсси
97
Йирка
58
Влканова
33
Дедич
33
Дедич
58
Влканова
17
Гараслин
9
Данек
9
Данек
17
Гараслин
7
Кухта
17
Минчев
17
Минчев
7
Кухта
70
Чванчара
39
Юлиш
39
Юлиш
70
Чванчара
Остались в запасе
Виктория
Спарта
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
32
Адам Врба
ЛВ
Главный тренер
Михал Билек
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
32
Адам Врба
ЛВ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Виктория - Спарта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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