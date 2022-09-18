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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Славия
Виктория - Славия: обзор матча 18 сентября 2022
Виктория
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Славия
3'
Т. Хоры (П)
21'
Д. Москера
73'
Л. Калвах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Славия
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
88'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
88'
Замена
Л. Холик
️️️️
В. Пиларж
81'
79'
Замена
В. Юрецка
️️️️
О. Лингр
79'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Дудера
ГОЛ! 3:0!
Л. Калвах
Пас отдал
А. Влканова
73'
66'
Замена
М. Усор
️️️️
С. Тецл
64'
Желтая карточка
О. Дорли
Желтая карточка
Д. Москера
62'
Желтая карточка
В. Пиларж
56'
46'
Замена
О. Дорли
️️️️
П. Олаинка
Желтая карточка
В. Емелка
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Москера
Пас отдал
В. Емелка
21'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Сикора
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хоры
3'
2'
Красная карточка
Э. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-2-3-1
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
21
Емелка
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
49
Сикора
25
Хоры
3-1-4-1-1
30
Мандоус
23
Дудера
33
Качараба
3
Сантос
4
Тьехи
8
Масопуст
23
Шевчик
39
Юрасек
32
Лингр
99
Олаинка
11
Тецл
Пиларж
4
Холик
4
Холик
Пиларж
49
Сикора
11
Пиларж
11
Пиларж
49
Сикора
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
99
Олаинка
19
Дорли
19
Дорли
99
Олаинка
23
Дудера
32
Эвертон
32
Эвертон
23
Дудера
11
Тецл
8
Усор
8
Усор
11
Тецл
32
Лингр
15
Юрецка
15
Юрецка
32
Лингр
Остались в запасе
Виктория
Славия
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Виктория - Славия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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