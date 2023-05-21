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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 21 мая 2023
Базель
21.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
35'
А. Зекири
84'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лугано
Желтая карточка
Ф. Фрай
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Сайпи
Вторая желтая
Р. Калафьори
90'
+4
89'
Желтая карточка
Х. Маю
89'
Желтая карточка
Р. Штеффен
84'
ГОЛ! 1:1!
Р. Штеффен
Замена
У. Фогель
️️️️
А. Каде
80'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ж. Огустен
80'
76'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Саббатини
76'
Замена
Х. Маю
️️️️
И. Алиседа
Желтая карточка
Р. Калафьори
63'
Желтая карточка
Д. Малес
62'
59'
Замена
М. Боттани
️️️️
Р. Мачек
Замена
З. Амдуни
️️️️
А. Зекири
57'
46'
Замена
М. Амура
️️️️
У. Бизлими
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
К. Хайризи
Желтая карточка
А. Зекири
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Зекири
Пас отдал
А. Каде
35'
17'
Желтая карточка
К. Хайризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
23
Noah Streit
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
3-2-2-3
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
5
Ланг
17
Диуф
20
Фрай
30
Каде
12
Новоа
9
Зекири
97
Огустен
19
Малес
3-1-3-2-1
1
Сайпи
34
Аригони
28
Хайризи
16
Валенсуэла
20
Думбия
25
Бизлими
28
Мачек
14
Саббатини
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
30
Каде
28
Фогель
28
Фогель
30
Каде
9
Зекири
11
Амдуни
11
Амдуни
9
Зекири
97
Огустен
21
Финк
21
Финк
97
Огустен
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
28
Хайризи
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Хайризи
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
25
Бизлими
9
Амура
9
Амура
25
Бизлими
28
Мачек
10
Боттани
10
Боттани
28
Мачек
Остались в запасе
Базель
Лугано
13
Мирко Сальви
ВР
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
23
Noah Streit
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
31
Erdin Ismaili
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
23
Noah Streit
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Базель - Лугано
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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