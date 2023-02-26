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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 26 февраля 2023
Лугано
26.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Базель
33'
Ж. Целар
38'
И. Алиседа
74'
Д. Малес
83'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Базель
Желтая карточка
А. Хайдари
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Ланг
Желтая карточка
К. Хайризи
90'
+2
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
У. Бизлими
84'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Мачек
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Ланг
Пас отдал
Д. Малес
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Малес
Пас отдал
У. Новоа
Замена
М. Боттани
️️️️
И. Алиседа
70'
69'
Замена
А. Каде
️️️️
Д. Ндой
68'
Желтая карточка
Б. Финк
68'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Финк
68'
Замена
У. Новоа
️️️️
З. Амдуни
46'
Замена
М. Ланг
️️️️
У. Фогель
46'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
А. Диуф
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
46'
42'
Желтая карточка
В. Бюргер
ГОЛ! 2:0!
И. Алиседа
Пас отдал
Р. Мачек
38'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Мачек
33'
31'
Желтая карточка
Т. Джака
4'
Желтая карточка
У. Фогель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
28
Хайризи
20
Думбия
28
Мачек
14
Саббатини
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
3-3-1-3
1
Хитц
18
Лопес
3
Пельмар
28
Фогель
18
Бюргер
34
Джака
17
Диуф
14
Ндой
19
Малес
11
Амдуни
21
Финк
25
Бизлими
17
Маи
17
Маи
25
Бизлими
28
Мачек
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Мачек
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
31
Алиседа
10
Боттани
10
Боттани
31
Алиседа
11
Амдуни
12
Новоа
12
Новоа
11
Амдуни
17
Диуф
33
Калафьори
33
Калафьори
17
Диуф
28
Фогель
5
Ланг
5
Ланг
28
Фогель
14
Ндой
30
Каде
30
Каде
14
Ндой
21
Финк
9
Зекири
9
Зекири
21
Финк
Остались в запасе
Лугано
Базель
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Лугано - Базель
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
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2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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