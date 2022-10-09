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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 09 октября 2022
Лугано
09.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Базель
33'
Х. Маю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Базель
89'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
М. Валенсуэла
84'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Р. Штеффен
78'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
78'
73'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
64'
Замена
А. Пельмар
️️️️
М. Ланг
64'
Замена
Д. Малес
️️️️
К. Сене
64'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
Замена
М. Боттани
️️️️
Х. Маю
64'
Замена
М. Амура
️️️️
Б. Бабич
64'
62'
Желтая карточка
З. Амдуни
61'
Желтая карточка
М. Ланг
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
У. Думбия
33'
Желтая карточка
Д. Саббатини
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
5
Дапрела
3
Циглер
17
Маи
20
Думбия
14
Маю
14
Саббатини
25
Бизлими
11
Штеффен
27
Бабич
4-2-1-3
1
Хитц
5
Ланг
3
Комас
4
Нуху
33
Калафьори
34
Джака
17
Диуф
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
9
Сене
11
Штеффен
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
11
Штеффен
14
Маю
10
Боттани
10
Боттани
14
Маю
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
27
Бабич
9
Амура
9
Амура
27
Бабич
5
Ланг
3
Пельмар
3
Пельмар
5
Ланг
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Ндой
9
Сене
19
Малес
19
Малес
9
Сене
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
Остались в запасе
Лугано
Базель
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Лугано - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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