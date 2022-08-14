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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 14 августа 2022
Базель
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Лугано
90+1'
Б. Бабич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лугано
90'
+2
Желтая карточка
А. Сайпи
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Бабич
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
87'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Диуф
85'
83'
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Боттани
71'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ж. Целар
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
64'
Замена
В. Бюргер
️️️️
А. Зекири
63'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
63'
42'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Желтая карточка
Т. Джака
32'
4'
Желтая карточка
А. Аригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
4-2-1-3
1
Хитц
3
Каттербах
4
Нуху
3
Пельмар
18
Лопес
34
Джака
17
Диуф
14
Ндой
11
Амдуни
9
Зекири
47
Лтайеф
4-1-2-2
1
Сайпи
5
Дапрела
3
Циглер
16
Валенсуэла
34
Аригони
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
9
Целар
10
Боттани
9
Зекири
18
Бюргер
18
Бюргер
9
Зекири
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
17
Диуф
11
Салаи
11
Салаи
17
Диуф
9
Целар
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
9
Целар
10
Боттани
27
Бабич
27
Бабич
10
Боттани
Остались в запасе
Базель
Лугано
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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