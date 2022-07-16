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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Базель
Винтертур - Базель: обзор матча 16 июля 2022
Винтертур
16.07.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Базель
3'
С. Рамизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Базель
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ндой
Желтая карточка
С. Рамизи
60'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамизи
3'
Начало матча
Статистика матча Винтертур - Базель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
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Швейцария. Суперлига, 37 тур
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3 : 2
12.05.2026
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2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
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2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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