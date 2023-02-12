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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Сент-Труйден
Андерлехт - Сент-Труйден: обзор матча 12 февраля 2023
Андерлехт
12.02.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Труйден
66'
Б. Раман
81'
И. Слимани
83'
А. Дрейер
88'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Сент-Труйден
90'
Замена
Э. Жуниор Бока
️️️️
А. Койта
89'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Оказаки
Замена
Т. Леони
️️️️
Я. Версхарен
89'
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бруно
ГОЛ! 3:0!
А. Дрейер
83'
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
Ф. Амузу
81'
Замена
А. Диавара
️️️️
М. Ашимеру
77'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Раман
77'
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
66'
65'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Д. Хаяси
65'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Ф. Бойя
44'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Желтая карточка
М. Ашимеру
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
8
Мори Конате
ОП
6
Матте Сметс
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
4-4-1-1
1
Вербрюгген
62
Мурильо
14
Вертонген
6
Дебаст
54
Сарделла
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
16
Версхарен
10
Дрейер
14
Раман
4-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
5
Тейшейра
4
Бауэр
22
Янссенс
34
Бойя
21
Райц
11
Койта
18
Хара
91
Хаяси
30
Оказаки
18
Ашимеру
24
Диавара
24
Диавара
18
Ашимеру
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
14
Раман
19
Слимани
19
Слимани
14
Раман
11
Койта
17
Бока
17
Бока
11
Койта
30
Оказаки
8
Конате
8
Конате
30
Оказаки
34
Бойя
14
Дюмонт
14
Дюмонт
34
Бойя
91
Хаяси
9
Бруно
9
Бруно
91
Хаяси
Остались в запасе
Андерлехт
Сент-Труйден
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Андерлехт - Сент-Труйден
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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