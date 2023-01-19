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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Брюгге
Сент-Труйден - Брюгге: обзор матча 19 января 2023
Сент-Труйден
19.01.2023, четверг, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
77'
Д. Бруно
26'
В. Янссенс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Брюгге
Замена
Э. Жуниор Бока
️️️️
Д. Бруно
90'
89'
Замена
К. Соуа
️️️️
Н. Ланг
89'
Замена
М. Ритс
️️️️
К. Нильсен
81'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Яремчук
78'
Замена
А. Нуса
️️️️
Т. Бьюкенан
ГОЛ! 1:1!
Д. Бруно
77'
Замена
Р. Райц
️️️️
О. Дюмонт
61'
Желтая карточка
Ф. Бойя
57'
51'
Желтая карточка
Б. Мейер
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Янссенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
4-2-1-3
1
Шмидт
22
Янссенс
37
Ляйстнер
4
Бауэр
14
Хасиока
14
Дюмонт
34
Бойя
11
Койта
91
Хаяси
9
Бруно
30
Оказаки
3-1-3-1-2
22
Миньоле
3
Одои
21
Силла
5
Мейер
25
Онидика
70
Ланг
22
Мата
20
Ванакен
17
Бьюкенан
94
Нильсен
11
Яремчук
9
Бруно
17
Бока
17
Бока
9
Бруно
14
Дюмонт
21
Райц
21
Райц
14
Дюмонт
94
Нильсен
23
Ритс
23
Ритс
94
Нильсен
70
Ланг
14
Соуа
14
Соуа
70
Ланг
17
Бьюкенан
7
Нуса
7
Нуса
17
Бьюкенан
11
Яремчук
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Яремчук
Остались в запасе
Сент-Труйден
Брюгге
12
Йо Коппенс
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Сент-Труйден - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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