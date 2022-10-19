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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Сент-Труйден
Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 19 октября 2022
Брюгге
19.10.2022, среда, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Труйден
21'
Х. Ванакен
66'
Р. Яремчук
71'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Сент-Труйден
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Яремчук
80'
78'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Ф. Бойя
Замена
К. Соуа
️️️️
К. Нильсен
74'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
74'
72'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 3:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Б. Мейер
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Н. Ланг
66'
Замена
Н. Ланг
️️️️
А. Нуса
64'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Т. Бьюкенан
64'
63'
Красная карточка
М. Конате
61'
Желтая карточка
Д. Хасиока
58'
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Хаяси
Желтая карточка
Х. Ванакен
53'
Желтая карточка
К. Нильсен
49'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
21'
20'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Сент-Труйден
71
Keo Boets
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
28
Боята
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
17
Бьюкенан
7
Нуса
9
Яремчук
94
Нильсен
3-1-1-5
12
Коппенс
14
Хасиока
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
8
Конате
34
Бойя
17
Бока
22
Янссенс
22
Брюлс
91
Хаяси
30
Оказаки
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
7
Нуса
70
Ланг
70
Ланг
7
Нуса
94
Нильсен
14
Соуа
14
Соуа
94
Нильсен
9
Яремчук
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Яремчук
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
34
Бойя
5
Тейшейра
5
Тейшейра
34
Бойя
91
Хаяси
11
Койта
11
Койта
91
Хаяси
30
Оказаки
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
30
Оказаки
Остались в запасе
Брюгге
Сент-Труйден
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
71
Keo Boets
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Остались в запасе
71
Keo Boets
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Брюгге - Сент-Труйден
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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