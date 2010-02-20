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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Престон
Ньюкасл - Престон: обзор матча 20 февраля 2010
Ньюкасл
20.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Престон
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Статистика матча Ньюкасл - Престон
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0
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Матчи команд
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24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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