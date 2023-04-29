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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 29 апреля 2023
Торино
29.04.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
75'
А. Санабрия
34'
Д. Дзаппакоста
88'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Аталанта
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
У. Синго
️️️️
В. Лазаро
86'
81'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
80'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
75'
65'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
62'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
62'
53'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
52'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Н. Влашич
️️️️
Я. Карамо
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Д. Скальвини
Желтая карточка
Р. Родригес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
19
Лазаро
17
Линетти
20
Илич
14
Карамо
59
Миранчук
19
Санабрия
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
19
Лазаро
90
Синго
90
Синго
19
Лазаро
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
14
Карамо
45
Влашич
45
Влашич
14
Карамо
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
13
Эдерсон
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Эдерсон
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
Остались в запасе
Торино
Аталанта
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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