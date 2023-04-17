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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 17 апреля 2023
Фиорентина
17.04.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
55'
А. Кабрал (П)
37'
Й. Меле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Аталанта
Замена
А. Бьянко
️️️️
Г. Кастровилли
90'
+2
84'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Д. Сапата
76'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
Желтая карточка
Л. Мартинес
75'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
72'
71'
Желтая карточка
Р. Толой
70'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
65'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Й. Брекало
64'
60'
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кабрал
55'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Н. Иконе
46'
38'
Желтая карточка
Й. Меле
37'
ГОЛ! 0:1!
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
45
Эндри Мухамети
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Терзич
31
Миленкович
28
Мартинес
17
Додо
8
Мандрагора
8
Кастровилли
31
Гонсалес
72
Барак
93
Иконе
19
Кабрал
3-4-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
19
Хойлунд
91
Сапата
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
8
Кастровилли
42
Бьянко
42
Бьянко
8
Кастровилли
93
Иконе
7
Брекало
7
Брекало
93
Иконе
Брекало
23
Соттиль
23
Соттиль
Брекало
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
91
Сапата
13
Бога
13
Бога
91
Сапата
19
Хойлунд
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
45
Эндри Мухамети
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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