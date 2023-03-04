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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 04 марта 2023
Аталанта
04.03.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Удинезе
Замена
L. Vorlický
️️️️
Р. Хойлунд
90'
+1
78'
Желтая карточка
Ф. Эбоселе
78'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
З. Ловрич
78'
Замена
А. Масина
️️️️
Ф. Эбоселе
65'
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
63'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ж. Бога
63'
59'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Б. Джимсити
45'
+2
Желтая карточка
Эдерсон
44'
42'
Желтая карточка
Р. Бекао
Замена
Эдерсон
️️️️
Т. Коопмейнерс
41'
35'
Желтая карточка
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Бога
19
Хойлунд
11
Лукман
3-3-2-2
16
Сильвестри
15
Бийол
18
Перес
50
Бекао
2
Эбоселе
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
4
Ловрич
90
Саксесс
23
Бету
8
Коопмейнерс
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Коопмейнерс
13
Бога
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Бога
19
Хойлунд
72
72
19
Хойлунд
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
2
Эбоселе
25
Масина
25
Масина
2
Эбоселе
30
Арслан
37
Перейра
37
Перейра
30
Арслан
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Ловрич
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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