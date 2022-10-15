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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 15 октября 2022
Торино
15.10.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
75'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Ювентус
Желтая карточка
В. Лазаро
90'
+2
90'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Влахович
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
79'
Замена
У. Синго
️️️️
О. Эйна
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Линетти
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
73'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кен
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Н. Радоньич
70'
Желтая карточка
К. Линетти
60'
52'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Бремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
4
Схюрс
15
Родригес
19
Лазаро
23
Лукич
17
Линетти
28
Радоньич
59
Миранчук
45
Влашич
3-1-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
17
Линетти
14
Карамо
14
Карамо
17
Линетти
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
34
Эйна
90
Синго
90
Синго
34
Эйна
28
Радоньич
9
Пеллегри
9
Пеллегри
28
Радоньич
3
Бремер
19
Бонуччи
19
Бонуччи
3
Бремер
28
Влахович
5
Паредес
5
Паредес
28
Влахович
9
Кен
30
Милик
30
Милик
9
Кен
Остались в запасе
Торино
Ювентус
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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