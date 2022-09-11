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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Монца
Лечче - Монца: обзор матча 11 сентября 2022
Лечче
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Монца
48'
Ж. Гонсалес
35'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Монца
90'
+6
Желтая карточка
С. Молина
88'
Замена
Х. Мачин
️️️️
С. Сенси
Желтая карточка
Л. Банда
83'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
К. Бистрович
82'
Замена
П. Родригес
️️️️
Ф. Ди Франческо
76'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
63'
Замена
А. Галло
️️️️
Д. Пеццелла
62'
59'
Замена
М. Валоти
️️️️
М. Пессина
59'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
Д. Капрари
58'
Замена
А. Колпани
️️️️
Н. Ровелла
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
52'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гонсалес
48'
46'
Замена
С. Молина
️️️️
С. Биринделли
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
46'
Желтая карточка
В. Жандре
45'
+3
41'
Желтая карточка
С. Сенси
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Сенси
29'
Желтая карточка
С. Биринделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
5
Понграчич
3
Пеццелла
6
Башкиротто
23
Юльманн
8
Бистрович
21
Хельгасон
29
Ди Франческо
19
Банда
9
Сесай
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Марлон
4
Мари
4
Иццо
19
Биринделли
6
Ровелла
30
Аугусто
8
Сенси
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
3
Пеццелла
25
Галло
25
Галло
3
Пеццелла
8
Бистрович
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
8
Бистрович
21
Хельгасон
16
Гонсалес
16
Гонсалес
21
Хельгасон
29
Ди Франческо
21
Родригес
21
Родригес
29
Ди Франческо
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
8
Сенси
16
Мачин
16
Мачин
8
Сенси
32
Пессина
10
Валоти
10
Валоти
32
Пессина
6
Ровелла
28
Колпани
28
Колпани
6
Ровелла
19
Биринделли
79
Молина
79
Молина
19
Биринделли
10
Капрари
26
Чиурриа
26
Чиурриа
10
Капрари
Остались в запасе
Лечче
Монца
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Лечче - Монца
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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