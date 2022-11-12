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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Мидлсбро
Норвич Сити - Мидлсбро: обзор матча 12 ноября 2022
Норвич Сити
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
7'
Д. Сарджент
64'
Р. МакГри
90+2'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Мидлсбро
90'
+5
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Ч. Акпом
90'
+5
Замена
Р. Муньис
️️️️
И. Джонс
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Крукс
Пас отдал
Ч. Акпом
88'
Замена
М. Крукс
️️️️
Р. МакГри
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Сарджент
84'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Сара
83'
74'
Замена
М. Хопп
️️️️
М. Форсс
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Рэмзи
71'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
71'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Форсс
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Пукки
62'
Желтая карточка
А. Хэйден
59'
41'
Желтая карточка
М. Форсс
22'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
К. МакЛин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
14
Хэйден
8
Сара
23
МакЛин
21
Рэмзи
9
Сарджент
20
Пукки
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
26
Ленихэн
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
3
Гилс
25
Джонс
88
Форсс
29
Акпом
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
8
Сара
32
Нуньес
32
Нуньес
8
Сара
21
Рэмзи
10
Кантвелл
10
Кантвелл
21
Рэмзи
20
Пукки
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Пукки
9
Сарджент
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Сарджент
29
Акпом
2
Дейкстел
2
Дейкстел
29
Акпом
8
МакГри
25
Крукс
25
Крукс
8
МакГри
88
Форсс
9
Хопп
9
Хопп
88
Форсс
25
Джонс
9
Муньис
9
Муньис
25
Джонс
Остались в запасе
Норвич Сити
Мидлсбро
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Норвич Сити - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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