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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Норвич Сити
Бернли - Норвич Сити: обзор матча 25 октября 2022
Бернли
25.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
82'
Д. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Норвич Сити
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Д. Родригес
88'
Замена
С. Бастьен
️️️️
А. Зарури
88'
85'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
М. Нуньес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Родригес
82'
Желтая карточка
Д. Корк
77'
74'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
М. Ааронс
Замена
К. Робертс
️️️️
Витиньо
73'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Н. Телла
73'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
64'
62'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
58'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Н. Телла
58'
Желтая карточка
Д. Родригес
38'
27'
Желтая карточка
А. Хэйден
21'
Желтая карточка
М. Ааронс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-1-2
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
2
Витиньо
8
Браунхилл
4
Корк
7
Гудмундссон
23
Телла
16
Родригес
21
Зарури
4-1-2-1-2
1
Ганн
3
Ааронс
3
Томкинсон
4
Хэнли
3
МакКаллум
14
Хэйден
8
Сара
32
Нуньес
10
Кантвелл
20
Пукки
9
Сарджент
7
Гудмундссон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Гудмундссон
16
Родригес
18
Тэйлор
18
Тэйлор
16
Родригес
2
Витиньо
14
Робертс
14
Робертс
2
Витиньо
21
Зарури
22
Бастьен
22
Бастьен
21
Зарури
23
Телла
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
23
Телла
3
Ааронс
20
Гиббс
20
Гиббс
3
Ааронс
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
32
Нуньес
9
Хагилл
9
Хагилл
32
Нуньес
Остались в запасе
Бернли
Норвич Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
23
Тим Крул
ВР
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бернли - Норвич Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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