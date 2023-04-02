Енисей - Краснодар-2

|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Краснодар-2
|1:2
|Енисей
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Краснодар-2
|1:2
|Енисей
|36 тур
|7 мая, суббота
|18:00
|Краснодар-2
|4:0
|Енисей
|18 тур
|17 октября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|2:0
|Краснодар-2
|32 тур
|24 марта, среда
|15:00
|Краснодар-2
|0:2
|Енисей
|12 тур
|27 сентября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|0:1
|Краснодар-2
|23 тур
|13 ноября, среда
|15:00
|Краснодар-2
|4:0
|Енисей
|5 тур
|28 июля, воскресенье
|11:00
|Енисей
|0:1
|Краснодар-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43:21
|+22
|47
|2.
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38:23
|+15
|43
|3.
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38:24
|+14
|40
|4.
|Енисей
|22
|10
|8
|4
|32:24
|+8
|38
|5.
|Арсенал Т
|22
|9
|6
|7
|30:28
|+2
|33
|6.
|СКА-Хабаровск
|22
|9
|6
|7
|38:26
|+12
|33
|7.
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24:21
|+3
|33
|8.
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27:23
|+4
|32
|9.
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16:16
|0
|30
|10.
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24:25
|-1
|29
|11.
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19:20
|-1
|28
|12.
|Родина
|22
|7
|7
|8
|24:28
|-4
|28
|13.
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21:25
|-4
|26
|14.
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21:36
|-15
|23
|15.
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20:30
|-10
|21
|16.
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20:25
|-5
|20
|17.
|Волга Ул
|22
|3
|7
|12
|15:30
|-15
|16
|18.
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15:40
|-25
|14