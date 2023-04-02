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Енисей - Краснодар-2

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Первая лига, 25 тур Енисей - Краснодар-2
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар-2 1:2 Енисей
Россия. ФНЛ (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 18:00 Краснодар-2 4:0 Енисей
18 тур
17 октября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 Краснодар-2
Россия. ФНЛ (2020/2021)
32 тур
24 марта, среда 15:00 Краснодар-2 0:2 Енисей
12 тур
27 сентября, воскресенье 13:00 Енисей 0:1 Краснодар-2
Россия. ФНЛ (2019/2020)
23 тур
13 ноября, среда 15:00 Краснодар-2 4:0 Енисей
5 тур
28 июля, воскресенье 11:00 Енисей 0:1 Краснодар-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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