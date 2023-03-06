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Судьи
Главный судья:
Роман Сафьян (Москва)
Помощники:
Артем Перов (Москва), Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Балтика - СКА-Хабаровск

06.03.2023, Понедельник, 20:00 мск Калининград, стадион Калининград Трансляция: Матч ТВ Россия. Первая лига, 21 тур Балтика - СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига (2022/2023)
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 СКА-Хабаровск 2:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 18:00 Балтика 2:0 СКА-Хабаровск
16 тур
9 октября, суббота 08:00 СКА-Хабаровск 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2020/2021)
30 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
10 тур
19 сентября, суббота 08:00 СКА-Хабаровск 0:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2019/2020)
24 тур
17 ноября, воскресенье 17:00 Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
6 тур
3 августа, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 2:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2018/2019)
36 тур
11 мая, суббота 19:00 Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
18 тур
24 октября, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2016/2017)
31 тур
12 апреля, среда 20:00 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск
13 тур
17 сентября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2015/2016)
24 тур
29 ноября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика
6 тур
10 августа, понедельник 20:00 Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
27 тур
12 апреля, воскресенье 18:00 Балтика 1:1 СКА-Хабаровск
11 тур
20 сентября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 2:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 20:00 Балтика 3:0 СКА-Хабаровск
18 тур
13 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
32 тур
14 мая, вторник 20:00 Балтика 1:1 СКА-Хабаровск
16 тур
15 октября, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Балтика
Россия. Кубок ФНЛ 2013, группа A
3 тур
15 февраля, пятница 17:00 СКА-Хабаровск 0:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 45 тур
2 мая, среда 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 20:00 Балтика 0:1 СКА-Хабаровск
Второй этап, 11 тур
24 мая, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
29 тур
11 сентября, суббота 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Балтика
9 тур
10 мая, понедельник 18:00 Балтика 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 20:00 Балтика 0:2 СКА-Хабаровск
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2008
31 тур
5 сентября, пятница 18:00 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск
11 тур
15 мая, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Балтика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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