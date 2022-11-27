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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Динамо Мх
Шинник - Динамо Мх: обзор матча 27 ноября 2022
Шинник
27.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Динамо Мх
80'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
С. Кагермазов
71'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Р. Халимбеков
63'
Желтая карточка
С. Кагермазов
Замена
В. Зинков
️️️️
Э. Низамутдинов
55'
Замена
И. Грузнов
️️️️
А. Батютин
46'
46'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Т. Сундуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
92
Емельянов
52
Леонтьев
15
Самойлов
72
Батютин
10
Савинов
32
Кулишев
81
Низамутдинов
3-2-1-2-1
1
Хамхоев
77
Сундуков
33
Халимбеков
13
Кагермазов
4
Шумахов
3
Красильниченко
22
Юсупов
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
81
Низамутдинов
5
Зинков
5
Зинков
81
Низамутдинов
72
Батютин
36
Грузнов
36
Грузнов
72
Батютин
13
Кагермазов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
77
Сундуков
3
Гасанов
3
Гасанов
77
Сундуков
33
Халимбеков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
33
Халимбеков
Остались в запасе
Шинник
Динамо Мх
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Шинник - Динамо Мх
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Шинник
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