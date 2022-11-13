Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Акрон
Шинник - Акрон: обзор матча 13 ноября 2022
Шинник
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
29'
И. Зуев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Акрон
86'
Замена
Д. Сасин
️️️️
В. Азаров
Желтая карточка
Р. Емельянов
84'
82'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
81'
71'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
71'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
С. Макаров
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Кулишев
66'
46'
Замена
Е. Песегов
️️️️
В. Марухин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Зуев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
4-1-3-1-1
95
Вамбольт
29
Хитяев
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семенов
92
Емельянов
52
Леонтьев
15
Самойлов
32
Соколов
32
Кулишев
36
Грузнов
4-1-1-1-3
13
Волков
4
Савичев
5
Ходжаниязов
58
Зуев
71
Матвеев
6
Макаров
27
Чудин
99
Палиенко
10
Базелюк
99
Азаров
12
Марухин
32
Кулишев
5
Зинков
5
Зинков
32
Кулишев
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
12
Марухин
7
Песегов
7
Песегов
12
Марухин
6
Макаров
20
Полубояринов
20
Полубояринов
6
Макаров
99
Азаров
77
Сасин
77
Сасин
99
Азаров
Остались в запасе
Шинник
Акрон
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Андрей Савинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Андрей Савинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Шинник - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Матвеев (Иваново)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Акрон
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
24 ноября
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+