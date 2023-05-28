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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 28 мая 2023
Райо Вальекано
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
56'
Р. де Томас
63'
И. Палазон
83'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
90'
+4
Желтая карточка
Н. Джексон
Желтая карточка
А. Катена
90'
+4
Замена
Р. Фалькао
️️️️
А. Гарсия
85'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
А. Педраса
82'
Желтая карточка
Й. Пино
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
79'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
72'
Замена
У. Лопес
️️️️
П. Чаваррия
72'
71'
Замена
Э. Капу
️️️️
А. Баэна
70'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Р. де Томас
68'
Желтая карточка
О. Валентин
65'
ГОЛ! 2:0!
И. Палазон
Пас отдал
С. Комесанья
63'
62'
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Чуквуэзе
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Террац
59'
Желтая карточка
А. Педраса
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
П. Чаваррия
56'
40'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Димитриевски
29
Чаваррия
24
Катена
2
Мумин
11
Гарсия
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
7
Палазон
9
де Томас
4-1-1-3-1
25
Рейна
14
Торрес
2
Манди
8
Фойт
23
Педраса
11
Террац
10
Парехо
11
Джексон
10
Пино
10
Баэна
21
Чуквуэзе
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
29
Чаваррия
8
Лопес
8
Лопес
29
Чаваррия
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
18
Гарсия
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Гарсия
11
Террац
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
11
Террац
10
Баэна
6
Капу
6
Капу
10
Баэна
21
Чуквуэзе
7
Морено
7
Морено
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko
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