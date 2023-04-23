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Вальядолид - Жирона

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 30 тур Вальядолид - Жирона
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
9 сентября, пятница 22:00 Жирона 2:1 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
23 апреля, вторник 21:30 Вальядолид 1:0 Жирона
1 тур
17 августа, пятница 21:15 Жирона 0:0 Вальядолид
Испания. Сегунда (2016/2017)
24 тур
5 февраля, воскресенье 22:00 Жирона 2:1 Вальядолид
3 тур
3 сентября, суббота 19:00 Вальядолид 2:1 Жирона
Испания. Сегунда (2015/2016)
40 тур
24 мая, вторник 21:30 Вальядолид 0:0 Жирона
19 тур
4 января, понедельник 22:30 Жирона 1:0 Вальядолид
Испания. Сегунда (2014/2015)
32 тур
4 апреля, суббота 19:00 Жирона 2:1 Вальядолид
11 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Жирона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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