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Эспаньол - Сельта

18.03.2023, Суббота, 20:30 мск Испания. Примера, 26 тур Эспаньол - Сельта
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Матч начнется в 20:30 мск
П1
2.9
Х
3.15
П2
2.55
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Матч начнется в 20:30 мск
Испания. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
3 января, вторник 21:00 Эспаньол 3:1 Сельта
Испания. Примера (2022/2023)
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Сельта 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
31 тур
10 апреля, воскресенье 17:15 Эспаньол 1:0 Сельта
18 тур
17 декабря, пятница 23:00 Сельта 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:0 Сельта
6 тур
26 сентября, четверг 21:00 Сельта 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
24 апреля, среда 21:30 Эспаньол 1:1 Сельта
1 тур
18 августа, суббота 19:15 Сельта 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 20:30 Сельта 2:2 Эспаньол
4 тур
18 сентября, понедельник 22:00 Эспаньол 2:1 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
1 марта, среда 23:30 Сельта 2:2 Эспаньол
6 тур
25 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:00 Эспаньол 1:1 Сельта
15 тур
12 декабря, суббота 20:15 Сельта 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 19:30 Сельта 3:2 Эспаньол
19 тур
17 января, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:0 Сельта
1 тур
19 августа, понедельник 23:59 Сельта 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Сельта 1:0 Эспаньол
19 тур
12 января, суббота 21:00 Эспаньол 1:0 Сельта
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, вторник 23:00 Эспаньол 4:2 Сельта
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Сельта 0:0 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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