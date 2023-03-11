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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 11 марта 2023
Валенсия
11.03.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
74'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Осасуна
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
90'
+6
Пенальти не реализован!
У. Дуро
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Орос
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
82'
Замена
Т. Корреа
️️️️
Д. Клюйверт
82'
78'
Замена
А. Орос
️️️️
Х. Монкайола
78'
Замена
Э. Барха
️️️️
Л. Торро
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
С. Лино
74'
73'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
73'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
П. Ибаньес
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Алмейда
72'
Желтая карточка
У. Дуро
71'
69'
Желтая карточка
Л. Торро
66'
Замена
И. Видаль
️️️️
Л. Авила
Замена
С. Лино
️️️️
С. Кастильехо
58'
36'
Желтая карточка
Л. Авила
16'
Желтая карточка
Х. Крус
3'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
39
Озкаджар
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
8
Алмейда
19
Клюйверт
70
Кастильехо
80
Муса
9
Дуро
3-1-2-2-2
1
Эррера
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
19
Ибаньес
16
Гомес
10
Эз Абде
6
Авила
19
Кике
19
Клюйверт
14
Корреа
14
Корреа
19
Клюйверт
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
8
Алмейда
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Алмейда
70
Кастильехо
16
Лино
16
Лино
70
Кастильехо
6
Авила
22
Видаль
22
Видаль
6
Авила
19
Ибаньес
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
10
Орос
7
Монкайола
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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