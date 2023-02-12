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Материалы

Сельта - Атлетико

12.02.2023, Воскресенье, 18:15 мск Виго, стадион Балаидос Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 21 тур Сельта - Атлетико
Испания. Примера (2022/2023)
5 тур
10 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:1 Сельта
Испания. Примера (2021/2022)
26 тур
26 февраля, суббота 23:00 Атлетико 2:0 Сельта
1 тур
15 августа, воскресенье 18:30 Сельта 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
22 тур
8 февраля, понедельник 23:00 Атлетико 2:2 Сельта
6 тур
17 октября, суббота 17:00 Сельта 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
7 июля, вторник 23:00 Сельта 1:1 Атлетико
5 тур
21 сентября, суббота 19:30 Атлетико 0:0 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 19:30 Атлетико 2:0 Сельта
3 тур
1 сентября, суббота 19:30 Сельта 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Сельта
9 тур
22 октября, воскресенье 17:15 Сельта 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 3:2 Сельта
3 тур
10 сентября, суббота 14:00 Сельта 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетико 2:0 Сельта
19 тур
10 января, воскресенье 22:30 Сельта 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 22:30 Атлетико 2:3 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 20 января, среда 22:30 Сельта 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Сельта 2:0 Атлетико
4 тур
20 сентября, суббота 22:00 Атлетико 2:2 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 23:00 Сельта 0:2 Атлетико
8 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 21:30 Сельта 1:3 Атлетико
17 тур
22 декабря, суббота 01:00 Атлетико 1:0 Сельта
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, четверг 23:55 Сельта 0:1 Атлетико
1/4 финала
ответный матч		 21 января, четверг 23:55 Атлетико 1:1 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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