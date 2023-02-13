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Эспаньол - Реал Сосьедад

13.02.2023, Понедельник, 23:00 мск Испания. Примера, 21 тур Эспаньол - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2022/2023)
6 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
30 тур
4 апреля, понедельник 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
15 тур
28 ноября, воскресенье 18:15 Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
2 июля, четверг 20:30 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
22 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад
9 тур
23 октября, понедельник 21:00 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
10 февраля, пятница 22:45 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
3 тур
9 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
8 февраля, понедельник 22:30 Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад
4 тур
19 сентября, суббота 23:00 Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
7 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
15 тур
1 декабря, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
10 тур
4 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 20:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
13 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад
6 тур
2 октября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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