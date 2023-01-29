Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Материалы

Осасуна - Атлетико

29.01.2023, Воскресенье, 18:15 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Примера, 19 тур Осасуна - Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
25 тур
19 февраля, суббота 18:15 Осасуна 0:3 Атлетико
14 тур
20 ноября, суббота 20:30 Атлетико 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 2:1 Осасуна
8 тур
31 октября, суббота 20:30 Осасуна 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
29 тур
17 июня, среда 23:00 Осасуна 0:5 Атлетико
17 тур
14 декабря, суббота 23:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 19:30 Атлетико 3:0 Осасуна
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Осасуна 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Осасуна 3:0 Атлетико
6 тур
24 сентября, вторник 23:59 Атлетико 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Осасуна 0:2 Атлетико
9 тур
28 октября, воскресенье 22:45 Атлетико 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
30 января, понедельник 23:59 Осасуна 0:1 Атлетико
2 тур
28 августа, воскресенье 14:00 Атлетико 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
3 апреля, воскресенье 23:00 Осасуна 2:3 Атлетико
11 тур
13 ноября, суббота 22:00 Атлетико 3:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
15 марта, понедельник 23:00 Атлетико 1:0 Осасуна
7 тур
18 октября, воскресенье 23:00 Осасуна 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 19:00 Атлетико 2:4 Осасуна
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 3:1 Атлетико
6 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 