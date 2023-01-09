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Атлетик - Осасуна

09.01.2023, Понедельник, 23:00 мск Испания. Примера, 16 тур Атлетик - Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 20:30 Атлетик 2:0 Осасуна
19 тур
3 января, понедельник 23:00 Осасуна 1:3 Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 22:00 Атлетик 2:2 Осасуна
7 тур
24 октября, суббота 19:30 Осасуна 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:30 Атлетик 0:1 Осасуна
14 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Осасуна 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 17:15 Осасуна 1:2 Атлетик
10 тур
30 октября, воскресенье 18:15 Атлетик 1:1 Осасуна
Товарищеские матчи 2014

6 августа, среда 22:00 Осасуна 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 20:00 Осасуна 1:5 Атлетик
2 тур
23 августа, пятница 23:59 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 23:00 Осасуна 0:1 Атлетик
7 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
12 марта, понедельник 00:30 Осасуна 2:1 Атлетик
8 тур
17 октября, понедельник 23:00 Атлетик 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 21:00 Осасуна 1:2 Атлетик
13 тур
28 ноября, воскресенье 21:00 Атлетик 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
26 апреля, понедельник 23:00 Осасуна 0:0 Атлетик
15 тур
19 декабря, суббота 20:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Осасуна 2:1 Атлетик
11 тур
16 ноября, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 8 января, четверг 23:00 Осасуна 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 19:00 Осасуна 2:0 Атлетик
1 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Атлетик 0:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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