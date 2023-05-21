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Локомотив - Факел

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 28 тур Локомотив - Факел
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Факел 2:0 Локомотив
Товарищеские матчи 2022
Июль
3 июля, воскресенье 16:30 Локомотив 4:2 Факел
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Факел 2:0 Локомотив
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Факел
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Факел 0:0 Локомотив
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Факел
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Факел
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Факел 1:0 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
10 июля, пятница 00:00 Локомотив 0:0 Факел
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Факел 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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