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Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

Крылья Советов - Ростов

12.11.2022, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур Крылья Советов - Ростов
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
17 сентября, суббота 16:30 Ростов 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
6 апреля, среда 19:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
8 тур
18 сентября, суббота 16:30 Крылья Советов 4:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
4 июля, суббота 18:30 Крылья Советов 0:0 Ростов
5 тур
12 августа, понедельник 20:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
8 декабря, суббота 12:30 Крылья Советов 1:0 Ростов
3 тур
11 августа, суббота 21:30 Ростов 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
6 тур
9 сентября, пятница 20:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 14:30 Крылья Советов 0:1 Ростов
5 тур
16 августа, воскресенье 20:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 0:2 Ростов
13 тур
20 октября, воскресенье 15:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
4 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
40 тур
22 апреля, воскресенье 17:15 Крылья Советов 2:1 Ростов
34 тур
11 марта, воскресенье 18:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 15:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
11 тур
29 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 18:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
11 тур
14 мая, пятница 20:30 Крылья Советов 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 13:45 Крылья Советов 2:2 Ростов
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 Ростов 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 19:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 12 ноября 2022, 17:03

    Ай-да РОСТОВ!!!! Блеск!!!! Жаль не видел самого матча. Карпину зачет.

    1
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    Рейтинг: +339

    Romeo 123 12 ноября 2022, 15:53

    Ростов тащат из-за пуделя

    1
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    Рейтинг: +142

    russkiisergei 12 ноября 2022, 15:21

    Вперёд чисто Русский состав!!! Чемпионство Ростову!!!

    2
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 12 ноября 2022, 14:46

    А вот и второй голешник состоялся! Полоз забивает!!

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 12 ноября 2022, 14:44

    Ай да молодца Глебов! Первый пошёл...........

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 12 ноября 2022, 10:21

    Ростовчане, только вперед!!!!

    1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 11 ноября 2022, 12:50

    Победу, Крыльям Советов!

    0
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    Рейтинг: +76

    Лев Львов 11 ноября 2022, 11:49

    Удачи, Ростов! Удачи, Георгиевич!

    3
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