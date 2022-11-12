Крылья Советов - Ростов

Ай-да РОСТОВ!!!! Блеск!!!! Жаль не видел самого матча. Карпину зачет.
|10 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|10 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|8 тур
|18 сентября, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|4:2
|Ростов
|26 тур
|4 июля, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|5 тур
|12 августа, понедельник
|20:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|8 декабря, суббота
|12:30
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|3 тур
|11 августа, суббота
|21:30
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|15 марта, суббота
|13:30
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|15:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53:9
|+44
|48
|2.
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45:22
|+23
|40
|3.
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35:27
|+8
|38
|4.
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35:24
|+11
|32
|5.
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34:20
|+14
|32
|6.
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30:29
|+1
|29
|7.
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36:32
|+4
|29
|8.
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38:40
|-2
|28
|9.
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29:36
|-7
|28
|10.
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24:30
|-6
|25
|11.
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20:30
|-10
|20
|12.
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24:35
|-11
|19
|13.
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23:34
|-11
|19
|14.
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24:37
|-13
|14
|15.
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19:40
|-21
|13
|16.
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9:33
|-24
|7
Ай-да РОСТОВ!!!! Блеск!!!! Жаль не видел самого матча. Карпину зачет.
Ростов тащат из-за пуделя
Вперёд чисто Русский состав!!! Чемпионство Ростову!!!
Победу, Крыльям Советов!