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Фейеноорд - Витесс

28.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 34 тур Фейеноорд - Витесс
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
1 тур
7 августа, воскресенье 15:30 Витесс 2:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
19 тур
15 января, суббота 22:00 Фейеноорд 0:1 Витесс
8 тур
3 октября, воскресенье 17:45 Витесс 2:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
30 тур
25 апреля, воскресенье 17:45 Фейеноорд 0:0 Витесс
13 тур
20 декабря, воскресенье 14:15 Витесс 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
16 тур
8 декабря, воскресенье 14:15 Витесс 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
25 тур
10 марта, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 Фейеноорд
7 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Фейеноорд 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Фейеноорд
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Фейеноорд 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
32 тур
23 апреля, воскресенье 15:30 Витесс 0:2 Фейеноорд
17 тур
17 декабря, суббота 21:45 Фейеноорд 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:2 Фейеноорд
3 тур
23 августа, воскресенье 17:45 Фейеноорд 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
33 тур
11 мая, понедельник 21:00 Фейеноорд 1:4 Витесс
12 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
21 тур
31 января, пятница 23:00 Фейеноорд 1:1 Витесс
9 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Фейеноорд 2:0 Витесс
4 тур
2 сентября, воскресенье 14:30 Витесс 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фейеноорд 3:1 Витесс
13 тур
20 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 0:4 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 14:30 Витесс 1:1 Фейеноорд
4 тур
29 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
20 марта, суббота 22:45 Фейеноорд 2:1 Витесс
2 тур
9 августа, воскресенье 14:30 Витесс 0:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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