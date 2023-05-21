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Витесс - Гронинген

21.05.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур Витесс - Гронинген
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Матч начнется в 15:30 мск
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Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
5 тур
4 сентября, воскресенье 17:45 Гронинген 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
20 тур
22 января, суббота 20:45 Витесс 1:3 Гронинген
6 тур
22 сентября, среда 21:00 Гронинген 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
18 тур
23 января, суббота 20:45 Витесс 1:0 Гронинген
9 тур
21 ноября, суббота 22:00 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
22 тур
8 февраля, суббота 20:30 Гронинген 1:0 Витесс
13 тур
8 ноября, пятница 22:00 Витесс 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 21 мая, вторник 21:45 Витесс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 18 мая, суббота 21:45 Гронинген 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Витесс
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Витесс 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
2 февраля, пятница 22:00 Витесс 2:0 Гронинген
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 4:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 22:45 Гронинген 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Витесс 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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