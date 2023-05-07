Введите ваш ник на сайте

НЕК - Херенвен

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 31 тур НЕК - Херенвен
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
5 тур
4 сентября, воскресенье 15:30 Херенвен 0:0 НЕК
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
22 тур
13 февраля, воскресенье 16:30 Херенвен 0:1 НЕК
12 тур
6 ноября, суббота 20:45 НЕК 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 0:2 НЕК
3 тур
20 августа, суббота 21:45 НЕК 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
20 февраля, суббота 21:45 Херенвен 1:1 НЕК
6 тур
18 сентября, пятница 21:00 НЕК 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 22:45 Херенвен 2:2 НЕК
11 тур
25 октября, пятница 22:00 НЕК 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
16 марта, суббота 21:45 НЕК 1:3 Херенвен
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Херенвен 0:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 21:45 НЕК 2:4 Херенвен
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Херенвен 2:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 20:45 Херенвен 0:0 НЕК
4 тур
28 августа, суббота 21:45 НЕК 2:2 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
19 марта, пятница 22:45 Херенвен 4:1 НЕК
2 тур
7 августа, пятница 20:00 НЕК 4:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
...
  • Читайте нас: 