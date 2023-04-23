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Витесс - Экселсиор

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Витесс - Экселсиор
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
2 тур
12 августа, пятница 21:00 Экселсиор 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
18 января, пятница 22:00 Витесс 3:2 Экселсиор
9 тур
20 октября, суббота 19:30 Экселсиор 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
17 февраля, суббота 20:30 Витесс 1:2 Экселсиор
4 тур
9 сентября, суббота 21:45 Экселсиор 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
31 тур
15 апреля, суббота 20:45 Экселсиор 1:0 Витесс
14 тур
26 ноября, суббота 20:30 Витесс 2:2 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
21 тур
30 января, суббота 20:30 Витесс 0:0 Экселсиор
11 тур
31 октября, суббота 21:45 Экселсиор 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 19:30 Экселсиор 1:3 Витесс
5 тур
14 сентября, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
32 тур
28 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:2 Экселсиор
7 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Экселсиор 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Витесс 1:4 Экселсиор
7 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 Экселсиор 0:2 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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