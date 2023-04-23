Введите ваш ник на сайте

ПСВ - Аякс

23.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур ПСВ - Аякс
...
Матч начнется в 15:30 мск
...
Матч начнется в 15:30 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 18:45 Аякс 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 ПСВ 1:2 Аякс
10 тур
24 октября, воскресенье 17:45 Аякс 5:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
24 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Аякс
15 тур
10 января, воскресенье 18:45 Аякс 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
21 тур
2 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 1:0 ПСВ
7 тур
22 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
27 тур
31 марта, воскресенье 17:45 Аякс 3:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 3:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
31 тур
15 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 3:0 Аякс
15 тур
10 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 3:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
32 тур
23 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Аякс
17 тур
18 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 18:45 ПСВ 0:2 Аякс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Аякс 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 18:45 ПСВ 1:3 Аякс
3 тур
24 августа, воскресенье 18:45 Аякс 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
19 января, воскресенье 19:30 Аякс 1:0 ПСВ
7 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 4:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
14 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:3 Аякс
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Аякс 3:1 ПСВ
Кубок Йохана Кройфа 2012

5 августа, воскресенье 20:00 ПСВ 4:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
27 тур
25 марта, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 14:30 ПСВ 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 0:0 Аякс
15 тур
20 ноября, суббота 22:45 Аякс 0:0 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 18:30 Аякс 4:1 ПСВ
3 тур
16 августа, воскресенье 14:30 ПСВ 4:3 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
...
  • Читайте нас: 