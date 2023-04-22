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Гронинген - НЕК

22.04.2023, Суббота, 21:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Гронинген - НЕК
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Матч начнется в 21:00 мск
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Матч начнется в 21:00 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
4 тур
26 августа, пятница 21:00 НЕК 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
26 тур
12 марта, суббота 20:45 Гронинген 4:3 НЕК
11 тур
31 октября, воскресенье 16:30 НЕК 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
29 тур
5 апреля, среда 20:45 Гронинген 2:0 НЕК
12 тур
5 ноября, суббота 21:45 НЕК 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
22 января, пятница 22:00 Гронинген 0:0 НЕК
10 тур
25 октября, воскресенье 16:30 НЕК 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
18 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 5:2 НЕК
1 тур
3 августа, суббота 21:45 НЕК 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 19:30 НЕК 2:1 Гронинген
11 тур
4 ноября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
25 февраля, суббота 23:45 НЕК 4:0 Гронинген
15 тур
3 декабря, суббота 21:45 Гронинген 3:3 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 18:30 Гронинген 3:1 НЕК
10 тур
23 октября, суббота 21:45 НЕК 3:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
20 февраля, суббота 22:45 НЕК 0:2 Гронинген
15 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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