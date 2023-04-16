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НЕК - Витесс

16.04.2023, Воскресенье, 13:15 мск Голландия. Эредивизие, 29 тур НЕК - Витесс
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Матч начнется в 13:15 мск
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Матч начнется в 13:15 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
16 тур
15 января, воскресенье 14:15 Витесс 0:0 НЕК
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
24 тур
27 февраля, воскресенье 14:15 Витесс 4:1 НЕК
9 тур
17 октября, воскресенье 15:30 НЕК 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 13:30 Витесс 2:1 НЕК
10 тур
23 октября, воскресенье 13:30 НЕК 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 НЕК 2:1 Витесс
14 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:0 НЕК
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
26 января, воскресенье 15:30 Витесс 1:1 НЕК
8 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 НЕК 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
21 тур
3 февраля, воскресенье 15:30 НЕК 2:1 Витесс
13 тур
18 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 4:1 НЕК
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 16:30 Витесс 2:0 НЕК
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 10 мая, четверг 21:00 НЕК 3:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 15:30 Витесс 0:1 НЕК
9 тур
16 октября, воскресенье 14:30 НЕК 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Витесс 2:1 НЕК
12 тур
31 октября, воскресенье 14:30 НЕК 0:0 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 14:30 НЕК 2:1 Витесс
6 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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