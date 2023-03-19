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Гронинген - Херенвен

19.03.2023, Воскресенье, 14:15 мск Голландия. Эредивизие, 26 тур Гронинген - Херенвен
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Матч начнется в 14:15 мск
П1
2.8
Х
3.3
П2
2.55
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Матч начнется в 14:15 мск
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
17 тур
22 января, воскресенье 14:15 Херенвен 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
29 тур
10 апреля, воскресенье 13:15 Херенвен 3:1 Гронинген
4 тур
12 сентября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
29 тур
11 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 0:2 Херенвен
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Херенвен 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
30 тур
10 апреля, пятница 00:00 Гронинген Херенвен
11 тур
27 октября, воскресенье 14:15 Херенвен 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
14 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
12 тур
11 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
1 тур
13 августа, воскресенье 17:45 Гронинген 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 14:30 Херенвен 0:0 Гронинген
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Гронинген 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:2 Гронинген
5 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Гронинген 3:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:30 Херенвен 3:1 Гронинген
15 тур
7 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:30 Гронинген 1:3 Херенвен
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 4:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 3:1 Херенвен
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 20:45 Гронинген 1:3 Херенвен
5 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Гронинген
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Херенвен
6 тур
12 сентября, суббота 21:45 Херенвен 0:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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