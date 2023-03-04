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Фейеноорд - Гронинген

04.03.2023, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 24 тур Фейеноорд - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
16 тур
15 января, воскресенье 18:45 Гронинген 0:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
25 тур
5 марта, суббота 23:00 Фейеноорд 1:1 Гронинген
16 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
21 тур
24 февраля, среда 20:45 Гронинген 0:0 Фейеноорд
8 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
32 тур
25 апреля, суббота 00:00 Фейеноорд Гронинген
14 тур
24 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Фейеноорд
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
22 тур
8 февраля, четверг 22:45 Фейеноорд 3:0 Гронинген
13 тур
25 ноября, суббота 21:45 Гронинген 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 21:45 Фейеноорд 2:0 Гронинген
1 тур
7 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 0:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Фейеноорд 1:1 Гронинген
16 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
8 тур
5 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:30 Гронинген 0:2 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
23 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 2:1 Гронинген
8 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
11 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Гронинген 6:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:1 Гронинген
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:3 Фейеноорд
16 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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