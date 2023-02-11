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ПСВ - Гронинген

11.02.2023, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 21 тур ПСВ - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
11 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Гронинген 4:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
19 тур
16 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:1 ПСВ
3 тур
28 августа, суббота 21:00 ПСВ 5:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
30 тур
24 апреля, суббота 19:45 ПСВ 1:0 Гронинген
1 тур
13 сентября, воскресенье 17:45 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
26 тур
8 марта, воскресенье 18:45 Гронинген 0:1 ПСВ
4 тур
25 сентября, среда 19:30 ПСВ 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
26 января, суббота 21:45 ПСВ 2:1 Гронинген
10 тур
27 октября, суббота 20:45 Гронинген 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 0:0 Гронинген
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Гронинген 3:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 ПСВ
4 тур
28 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Гронинген 0:3 ПСВ
2 тур
16 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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