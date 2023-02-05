Введите ваш ник на сайте

Гронинген - Твенте

05.02.2023, Воскресенье, 18:45 мск Голландия. Эредивизие, 20 тур Гронинген - Твенте
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
10 тур
16 октября, воскресенье 15:30 Твенте 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
33 тур
11 мая, среда 21:00 Твенте 3:0 Гронинген
8 тур
1 октября, пятница 21:00 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
3 тур
25 сентября, пятница 21:00 Твенте 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
19 тур
18 января, суббота 21:45 Твенте 0:0 Гронинген
2 тур
10 августа, суббота 19:30 Гронинген 1:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:45 Твенте 1:1 Гронинген
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Твенте 3:5 Гронинген
3 тур
21 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 3:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 20:30 Твенте 2:0 Гронинген
1 тур
12 августа, среда 19:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
12 февраля, среда 22:45 Гронинген 1:1 Твенте
8 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Твенте 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч		 19 мая, воскресенье 14:30 Твенте 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
первый матч		 16 мая, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Гронинген 0:3 Твенте
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Твенте 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 17:30 Твенте 4:1 Гронинген
10 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 Гронинген 1:2 Твенте
8 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Твенте
11 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:0 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
...
  • Читайте нас: 