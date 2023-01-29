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Экселсиор - Аякс

29.01.2023, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Ваудестейн Голландия. Эредивизие, 19 тур Экселсиор - Аякс
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
10 тур
16 октября, воскресенье 21:00 Аякс 7:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
13 апреля, суббота 19:30 Аякс 6:2 Экселсиор
12 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Экселсиор 1:7 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Экселсиор 1:2 Аякс
16 тур
14 декабря, четверг 22:45 Аякс 3:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Экселсиор 1:1 Аякс
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Аякс 1:0 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Экселсиор
6 тур
20 сентября, воскресенье 15:30 Экселсиор 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 16:30 Аякс 1:0 Экселсиор
17 тур
21 декабря, воскресенье 16:30 Экселсиор 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 15:30 Экселсиор 1:4 Аякс
15 тур
3 декабря, суббота 23:45 Аякс 4:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Экселсиор
10 тур
24 октября, воскресенье 14:30 Экселсиор 2:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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