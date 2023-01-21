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ПСВ - Витесс

21.01.2023, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 17 тур ПСВ - Витесс
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
22 тур
12 февраля, суббота 22:00 Витесс 0:5 ПСВ
13 тур
20 ноября, суббота 18:30 ПСВ 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 18:45 ПСВ 3:1 Витесс
6 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
24 тур
23 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 ПСВ
6 тур
14 сентября, суббота 21:45 ПСВ 5:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
7 апреля, воскресенье 17:45 Витесс 3:3 ПСВ
11 тур
3 ноября, суббота 20:30 ПСВ 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
18 тур
23 декабря, суббота 21:45 ПСВ 2:1 Витесс
10 тур
29 октября, воскресенье 14:30 Витесс 2:4 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
18 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:0 Витесс
11 тур
29 октября, суббота 20:45 Витесс 0:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
19 апреля, вторник 21:45 ПСВ 2:0 Витесс
15 тур
5 декабря, суббота 21:45 Витесс 0:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
17 января, суббота 22:45 Витесс 0:1 ПСВ
4 тур
31 августа, воскресенье 14:30 ПСВ 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 21:45 Витесс 1:2 ПСВ
16 тур
7 декабря, суббота 23:45 ПСВ 2:6 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
22 тур
9 февраля, суббота 23:45 Витесс 2:2 ПСВ
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:30 ПСВ 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
27 января, пятница 23:00 ПСВ 3:1 Витесс
10 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Витесс 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Витесс
11 тур
27 октября, среда 23:00 Витесс 0:2 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 ПСВ
12 тур
31 октября, суббота 21:45 ПСВ 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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