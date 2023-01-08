Экселсиор - Гронинген

|29 тур
|6 апреля, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:0
|Экселсиор
|11 тур
|2 ноября, пятница
|22:00
|Экселсиор
|2:4
|Гронинген
|29 тур
|6 апреля, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:0
|Экселсиор
|11 тур
|2 ноября, пятница
|22:00
|Экселсиор
|2:4
|Гронинген
|33 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|4:0
|Экселсиор
|17 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:45
|Экселсиор
|2:0
|Гронинген
|21 тур
|4 февраля, суббота
|22:45
|Гронинген
|1:1
|Экселсиор
|2 тур
|13 августа, суббота
|19:30
|Экселсиор
|2:0
|Гронинген
|27 тур
|12 марта, суббота
|22:45
|Экселсиор
|2:1
|Гронинген
|3 тур
|21 августа, пятница
|21:00
|Гронинген
|2:0
|Экселсиор
|23 тур
|14 февраля, суббота
|21:45
|Экселсиор
|1:1
|Гронинген
|9 тур
|19 октября, воскресенье
|18:45
|Гронинген
|1:1
|Экселсиор
|27 тур
|23 марта, пятница
|23:00
|Экселсиор
|0:1
|Гронинген
|6 тур
|17 сентября, суббота
|20:45
|Гронинген
|2:0
|Экселсиор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фейеноорд
|25
|17
|7
|1
|56:23
|+33
|58
|2.
|Аякс
|25
|16
|7
|2
|70:25
|+45
|55
|3.
|Алкмаар
|25
|16
|5
|4
|51:28
|+23
|53
|4.
|ПСВ
|25
|16
|4
|5
|66:30
|+36
|52
|5.
|Твенте
|25
|12
|8
|5
|42:21
|+21
|44
|6.
|Спарта Рот
|25
|12
|7
|6
|39:27
|+12
|43
|7.
|Утрехт
|25
|10
|8
|7
|41:39
|+2
|38
|8.
|РКС Ваалвейк
|24
|8
|8
|8
|39:37
|+2
|32
|9.
|НЕК
|25
|6
|13
|6
|32:25
|+7
|31
|10.
|Херенвен
|25
|8
|7
|10
|29:36
|-7
|31
|11.
|Фортуна Сд
|25
|8
|5
|12
|31:44
|-13
|29
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|6
|8
|10
|34:43
|-9
|26
|13.
|Витесс
|25
|5
|8
|12
|29:45
|-16
|23
|14.
|Волендам
|25
|6
|5
|14
|29:55
|-26
|23
|15.
|Эммен
|25
|4
|9
|12
|23:43
|-20
|21
|16.
|Экселсиор
|25
|6
|2
|17
|21:60
|-39
|20
|17.
|Гронинген
|25
|4
|5
|16
|25:50
|-25
|17
|18.
|Камбур
|25
|4
|4
|17
|19:45
|-26
|16