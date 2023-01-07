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АЗ Алкмаар - Витесс

07.01.2023, Суббота, 20:45 мск Голландия. Эредивизие, 15 тур АЗ Алкмаар - Витесс
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
Плей-офф за место в Лиге конференций, Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 15:30 АЗ Алкмаар 6:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
Плей-офф за место в Лиге конференций, Финал
первый матч		 26 мая, четверг 21:00 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
28 тур
2 апреля, суббота 21:00 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
14 тур
28 ноября, воскресенье 22:00 Витесс 0:0 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 18:45 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
14 тур
23 декабря, среда 18:30 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
29 тур
4 апреля, суббота 00:00 АЗ Алкмаар Витесс
5 тур
1 сентября, воскресенье 17:45 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
28 тур
2 апреля, вторник 19:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
3 тур
26 августа, воскресенье 17:45 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
18 апреля, среда 19:30 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс
3 тур
26 августа, суббота 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
9 тур
15 октября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
13 марта, пятница 22:00 Витесс 3:1 АЗ Алкмаар
13 тур
22 ноября, суббота 20:30 АЗ Алкмаар 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 23:45 Витесс 0:2 АЗ Алкмаар
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 АЗ Алкмаар 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
19 января, суббота 23:45 АЗ Алкмаар 4:1 Витесс
10 тур
28 октября, воскресенье 19:30 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 АЗ Алкмаар 4:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
18 марта, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
27 февраля, суббота 21:45 Витесс 0:3 АЗ Алкмаар
16 тур
4 декабря, пятница 22:45 АЗ Алкмаар 1:2 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 25 17 7 1 56:23 +33 58
2. Аякс 25 16 7 2 70:25 +45 55
3. Алкмаар 25 16 5 4 51:28 +23 53
4. ПСВ 25 16 4 5 66:30 +36 52
5. Твенте 25 12 8 5 42:21 +21 44
6. Спарта Рот 25 12 7 6 39:27 +12 43
7. Утрехт 25 10 8 7 41:39 +2 38
8. РКС Ваалвейк 24 8 8 8 39:37 +2 32
9. НЕК 25 6 13 6 32:25 +7 31
10. Херенвен 25 8 7 10 29:36 -7 31
11. Фортуна Сд 25 8 5 12 31:44 -13 29
12. Гоу Эхед Иглс 24 6 8 10 34:43 -9 26
13. Витесс 25 5 8 12 29:45 -16 23
14. Волендам 25 6 5 14 29:55 -26 23
15. Эммен 25 4 9 12 23:43 -20 21
16. Экселсиор 25 6 2 17 21:60 -39 20
17. Гронинген 25 4 5 16 25:50 -25 17
18. Камбур 25 4 4 17 19:45 -26 16
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